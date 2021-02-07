Erzurumspor kaçtı Kayserispor kovaladı

Süper Lig'de BB Erzurumspor 1-0 öne geçtiği ve 10 kişi kaldığı maçta evinde Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.Abone ol
Süper Lig'in 24. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Hes Kablo Kayserispor, Erzurum'daki Kazım Karabekir Stadı'nda karşılaştı. Tehlike bölgesinden kurtulma mücadelesi veren iki ekibin karşılaşmasında kazanan çıkmadı. Mücadele 1-1 sona erdi.
Mücadelede gol perdesini ev sahibi ekip açtı. Elle oynama sonucu kazanılan penaltıda topun başına geçen Aatif Chahechouhe 28. dakikada BB Erzurumspor'u 1-0 öne geçirdi.
BB Erzurumspor'da Yaw Ackah 34. dakikada önce sarı kart gördü, devamında itirazları nedeniyle ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı.
BB Erzurumspor ikinci yarıda 10 kişi mücadele verirken Kayserispor'un baskısı 72. dakikada sonuç verdi. Oyuna sonradan giren İlhan Parlak attığı golle skoru 1-1'e getirdi.
Bu sonucun ardından BB Erzurumspor puanını 22'ye yükseltirken Kayserispor ise 24 puana ulaştı.