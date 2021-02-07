Fatih Terim 'Küfür ediyorlar' demişti! Skandal görüntüler ortaya çıktı

Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, "Kim hangi küfürleri etmiş hepsini tespit ettik, hepsi görüntüleriyle mevcut" derken, Terim'in bahsettiği görüntüler de ortaya çıktı. İşte detaylar...

Abone ol

Süper Lig'in 24. haftası dev bir derbiye sahne oldu. Şampiyonluk mücadelesi veren iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'nda corona virüs önlemleriyle seyircisiz oynanan zorlu mücadeleyi Galatasaray, yeni transferi Mısırlı oyuncu Mostafa Mohammed'in golüyle 1-0 kazandı. Bu sonuçla üst üste 5. maçını kazanan Galatasaray puanını 48'e çıkararak yeni lider olurken 9 maç sonra kaybeden Fenerbahçe ise 48 puanla ikinci sıraya geriledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç öncesinde tribünlerden yoğun bir şekilde kendilerine küfür edildiğini söyledi. Duruma tepki gösteren deneyimli teknik adam, TFF'ye eleştiri oklarını da yöneltti.

''Galiz küfürler ve hakaretler...''

Terim şöyle konuştu: "Seyircisiz oynadığımızı tahmin ediyoruz ama seyirci var. Takımımız ısınmaya çıkarken küfürler, çalışanlara küfürler ediliyor. Hiçbir temsilcinin hiçbir şey yaptığı yok. Ben cezalıyken yardımcılarıma yanımdaki locayı vermediler. Burada bütün localar dolu. Demek ki birileri yardımcı oluyor TFF'den. Galatasaray hocalarına, futbolcularına kimsenin küfür etmeye hakkı yok. Seyirci varken alıştık ama seyirci yokken de bu kadar galiz küfürler ve hakaretler... Demek ki TFF'den birileri yardımcı oluyor."

''Orada herkes kabadayıdır"

Terim, tribünden edilen küfürler hakkında sert açıklamalarını basın toplantısında da sürdürdü. Tecrübeli çalıştırıcı, "Herkes küfür ediyor. Emniyet de orada. Valiliğinin de haberi var. Spor Bakanlığı'na, federasyona yazıldı. Kim hangi cezayı yemiş hepsini tespit ettik. Yarın sabah (bugün) itibarıyla avukatlarım gereğini yapacak. Orada ağıza geleni söyleyeceksin. Bu mudur seyircilik? Bu mudur seyircisiz oynamak? Hepsi görüntüleriyle mevcut. Oradan herkes söver. Orada herkes kabadayıdır" dedi.

150 sağlık çalışanı stada alındı

Derbiye aşılarını olan 150 sağlık çalışanı alındı. Ancak maç öncesinde Galatasaray'ın sahaya çıkması ile birlikte başlayan küfürler ve sonrasında şarkıların küfürler eklenerek söylenmesi gündeme damga vurdu.

Localarda taraftar yoğunluğu

Toplu halde edilen küfürlerden dolayı Galatasaraylı oyuncular ve teknik heyet duruma tepki gösterdi. Akreditasyonları yapılan sağlık çalışanlarının yanı sıra stattaki localarda da taraftar yoğunluğu olduğu görülürken sarı-kırmızılı idareciler duruma tepki gösterdi. Protokol tribününün üzerinde bulunan alanda yoğunlaşan taraftarlar zaman zaman toplu tezahüratlar da yaptı.

Alper Pirşen ile fotoğraf çektirdi

Sabah'ın aktardığı habere göre; bir taraftarın Fatih Terim ve ekibine yönelik hareketleri kameralara yakalanırken bu kişi daha sonra da Fenerbahçe yöneticisi Alper Pirşen ile fotoğraf çektirdi.