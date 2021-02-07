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TEM Otoyolu'ndaki feci kaza! Ölen kişi AK Parti ilçe yöneticisi çıktı

KOCAELİ TEM Otoyolu’nda tıra arkadan çarpan otomobilde yaşamını yitiren Ahmet Demirkıran’ın, AK Parti Çayırova Gençlik Kolları yöneticisi olduğu öğrenildi.

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 TEM Otoyolu İzmit kesimi Ankara istikametinde Sedat Özçelik idaresindeki 41 AGB 538 plakalı otomobil, seyir halinde kontrolden çıkarak önünde sağ şeritte ilerleyen Halil Y. idaresindeki 42 PF 583 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tırın altına girerek parçalanan otomobildeki sürücü Sedat Özçelik ağır yaralanırken, yanında yolcu kısmında oturan Ahmet Demirkıran (24) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Ahmet Demirkıran’ın Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı yöneticisi olduğu öğrenildi. Demirkıran’ın cenazesinin, Çayırova Garipler Camii’nde öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Çayırova Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

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