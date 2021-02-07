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Mesut Özil'den derbi sonrası dikkat çeken paylaşım

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, dün alınan Galatasaray mağlubiyeti ile ilgili, "Yolumuz uzun ve inşallah sonu şampiyonluk olacak" diye konuştu.

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Fenerbahçe'nin derbi mücadelesinde Galatasaray'a 1-0 mağlup olmasının ardından sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Mesut Özil sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Maçın daha iyi sonuçlanmasını istediğini belirten Özil, "Takımımla çıktığım ilk derbimin daha farklı sonuçlanmasını isterdim, dün akşamki sonuçtan dolayı çok üzgünüz. Fakat ben Fenerbahçe’ye takım arkadaşlarım ve taraftarımızla büyük zaferler ve kupalar kazanmaya geldim. Yolumuz uzun ve inşallah sonu şampiyonluk olacak. Bunun için daima elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

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