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HABER /  DÜNYA

Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem! Artçı sarsıntı uyarısı

FİLİPİNLER'in güneyindeki Davao eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından artçı sarsıntı uyarısı yapıldı.

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Filipinler Volkan ve Deprembilimi Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Magsaysay kenti olan deprem, yerel saatle 12.22'de 15 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Sarsıntı, eyalete bağlı Bansalan, Kidapawan ve Digos şehirlerinde de hissedildi.

Depremin ardından artçı sarsıntı uyarısı yapıldı, tsunami tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olayda can kaybı yaşanmadı.

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