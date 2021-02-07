15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücreti kaç para 2021

Şoförlere hızlı, konforlu ve kolay bir ulaşım sağlayan köprü ve otoyollara 2021 yılında zam geldi. Birçok sürücü ise 2021 yılında köprü ve otoyolların yeni geçiş ücretlerini araştırıyor. İşte KDV dahil olmak üzere 1.köprü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücreti.

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Her gün binlerce sürücü tarafından kullanılan konforlü ve hızlı ulaşım sağlayan otoyol ve köprü geçiş ücretlerine 2021 yılında zam yapıldı. Yola çıkan ya da yola çıkma hazırlığında olan sürücüler 2021 yeni otoyol ve köprü geçiş ücretleri kaç para araştırması yapıyor. Araçların geçiş ücretleri yol aldığı mesafe; giriş ve çıkış gişelerinde belirleniyor. Peki 1.köprü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücreti kaç para para oldu, ödeme nereye yapılır?

Otoyollarda geçiş ücretleri mesafeye göre değişiklik gösteriyor. Araçların otoyolda yol aldığı mesafe; giriş ve çıkış gişelerinde belirleniyor. Türkiye’de köprülerden geçişlerde 2021 yılında KDV dahil şu ücretler geçerli:

1. Köprü - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 2021

Otomobiller 13,25 TL

Hafif ticari araçlar 17,00 TL

Motosikletler 5,25 TL

Otoyol geçiş ücretleri nasıl ödenir?

Otoyol ve köprü geçişlerinde ücretler Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) sayesinde ödeniyor.

Geçiş ücreti ödenmeme cezası nedir?

Otoyol ve köprülerden geçiş yaparken aracınızda bulunan HGS veya OGS cihazlarınızda yeterli baiye mevcut değilse ve ücret ödemeden geçiş yaptıysanız aracınıza ait İhlalli Geçiş Bildirimi düzenlendir. İhallli Geçiş Bildiriminde ne kadar ödeme yapacağınız ve hangi bankaya ödeyeceğiniz gibi durumlar belirtiliyor. Belirtilen süre içerisinde ilgili banka şubelerinden ödeme yapabilirsiniz.

Belirtilen süre içerisinde ödeme yapılmadığı takdirde geçiş ücretinin 4 katı para cezası ve geçiş ücreti ile birlikte Tebligat Ücreti, Avukatlık Ücreti ve diğer masraflar da ödenmek zorunda.

Otoyol ve köprülerde ücret nasıl alınır?

Otoyol ve köprü geçişlerinde Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ile ücret alınır. Otoyol ve köprülerde bu iki sistemin gişeleri ayrıdır. OGS ve HGS olan araçlara yerleştirilen elektronik cihaz aracılığıyla köprü ve otoyollardan duraksamadan geçiş sağlanır. Bu nedenle cihazlara bakiye yüklemesi yapılmadan yola çıkmamak gerekir. Aksi takdirde bakiyesiz yapılan geçiş ihlallerinde cezalı geçiş işlemi uygulanır.

Şoförlere önemli uyarı; Yola çıkmadan önce HGS veya OGS bakiyenizi kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Aynı zamanda trafik sigortası ve kasko poliçelerinizin geçerliliğinin devam ettiğinden emin olun.