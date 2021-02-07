Fenerbahçe'den 'taktik kağıdı' açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un Galatasaray derbisinde okuduğu taktik kağıdı ile ilgili gerçek ortaya çıktı.

Abone ol

Süper Lig'in 24. haftası dev bir derbiye sahne oldu. Şampiyonluk mücadelesi veren iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'nda corona virüs önlemleriyle seyircisiz oynanan zorlu mücadeleyi Galatasaray, yeni transferi Mısırlı oyuncu Mostafa Mohammed'in golüyle 1-0 kazandı.

Bu sonuçla üst üste 5. maçını kazanan Galatasaray puanını 48'e çıkararak yeni lider olurken 9 maç sonra kaybeden Fenerbahçe ise 48 puanla ikinci sıraya geriledi.

Fenerbahçe'den açıklama

Dev derbide Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un okuduğu kağıt spekülasyonlara neden olmuştu. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada kağıdın; devre arasında tüm teknik heyet tarafından çalışılan, oyuna dahil olan oyuncular çerçevesinde oluşacak alternatif dizilişlerin yer aldığı taktik kağıdı olduğu belirtildi.

Oyunun gidişatına göre yapılan değişiklikler

Ayrıca açıklamada kağıdın, Fenerbahçe teknik heyetinin oyunun gidişatına göre yapacağı değişiklikleri önceden belirlediği ve dizilişleri dosyaladığı bir çalışma programının parçası olduğuna dikkat çekildi.