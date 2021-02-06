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Mbaye Diagne'den Fenerbahçe'ye imalı paylaşım

Galatasaray'da devre arası Premier Lig'in yolunu tutan Mbaye Diagne, Sarı-Kırmızılıların Fenerbahçe galibiyetinden sonra 'kahve' paylaşımıyla gönderme yaptı.

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Süper Lig'in 24. haftasında Kadıköy'de karşılaştığı ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Galatasaray cephesinde karşılaşma sonrası imalı paylaşımlar yapıldı.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, mücadele sonrasında üzerinde 0-1 yazılı bir Türk kahvesi paylaşımı yaptı.

Sarı kırmızılıların devre arasında Premier Lig ekibi West Bromwich'e kiraladığı Senegalli golcü Diagne ise sosyal medya hesabından arka planda Galatasaray marşı eşliğinde kahve ve gülücük emojisi paylaşarak Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Ne olmuştu?: İrfan Can Kahveci, Mert Hakan'dan sonra Galatasaray ve Fenerbahçe'yi transferde karşı karşıya getirmiş, bu yarıştan galip çıkan sarı lacivertli takım olmuştu.

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