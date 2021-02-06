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G.Saray taraftarı Volkan Demirel'i sosyal medyada ti'ye aldı

Galatasaray'ın Kadıköy galibiyeti sonrası sarı kırmızılı taraftarlar, maç öncesi "Dışarıdan 11 adam toplasak yine biz kazanırız" diyen Fenerbahçeli Volkan Demirel'le sosyal medyadan dalga geçti.

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Galatasaray'ın Kadıköy galibiyeti sonrası sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyada Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel ile ilgili paylaşımlarda bulundu.

Derbi öncesi "Dışarıdan 11 adam toplasak yine biz kazanırız" diyen Volkan Demirel, Twitter'da alay konusu oldu. Taraftarlar tarafından "Volkan Demirel sokak tan toplamışsın 12 kişi", "Artık alışkanlık yaptı Kadıköyde galip gelmek. O bir kere olur diye Volkan demirel ne ayaksın ne türsün" şeklinde yorumlar yapıldı.

Derbi galibiyeti sonrası G.Saray taraftarı Volkan Demirel'i sosyal medyada ti'ye aldı

Derbi galibiyeti sonrası G.Saray taraftarı Volkan Demirel'i sosyal medyada ti'ye aldı

Derbi galibiyeti sonrası G.Saray taraftarı Volkan Demirel'i sosyal medyada ti'ye aldı

NE DEMİŞTİ?

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Demirel maç öncesi, "Fenerbahçe taraftarı rahat olsun. Hafta sonu Fenerbahçelilerin bayramı olacak. Dışarıdan 11 adam toplasak, onlar da toplasa, yine biz kazanırız. Geçen sene bir istisna oldu. Derbi galibiyetine bir yıl ara girdi. 20 yılda bir olur, belki 50 yılda bir olur. Bundan sonra hiç olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

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