Fahrettin Altun'dan '7 Şubat MİT Krizi' açıklaması

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Bugün, siyasi tarihimizin kayıtlarına '7 Şubat MİT Krizi' olarak düşen kumpasın 9'uncu yıl dönümü. Bu kumpasın en önemli hedefi, milletimizin hizmetinde olan Recep Tayyip Erdoğan'ın ta kendisidir" dedi.

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İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugünün Türk siyasi tarihinin kayıtlarına '7 Şubat MİT Krizi' olarak düşen kumpasın 9'uncu yıl dönümü olduğunu bildirdi. FETÖ'nün MİT müsteşarı ve üst düzey MİT yetkililerini yürütmekte oldukları asli görevlerinden dolayı yargılamaya çalışarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni hedef aldığını belirten Altun, şunları kaydetti:

"İstihbarat kurumları devletlerin güvenlik politikalarıyla ilgili birçok gizli görevi istihbaratın kendisine has kurallarıyla ifa eder. Bu anlamda hükümetin emrinde görev icra eden MİT’in faaliyetlerini hedef almak aslında bağımsız Türkiye'yi ve devletimizi hedef almak demekti.

'Bu kumpasın en önemli hedefi Erdoğan'ın ta kendisi'

Türkiye'nin ekonomik ve siyasi olarak uluslararası alanda hızlı bir yükselişe geçtiği, devletimizin istikametinin yalnızca Ankara'dan belirlenmeye çalışıldığı bir dönemde gerçekleşen bu kumpasın en önemli hedefi, milletimizin hizmetinde olan Recep Tayyip Erdoğan'ın ta kendisidir.

'Devletimizi ve milletimizi bu cendereden çıkardı'

FETÖ'nün yargı içindeki örgüt elemanlarıyla başlattığı bu kumpas yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın üstün liderliği ve kararlı duruşuyla bertaraf edildi. Liderimiz, aziz milletimizden aldığı güçle, devletimizi ve milletimizi bu cendereden çıkardı.

'Her türlü hain girişimi bertaraf edecektir'

Cumhurbaşkanımızın yalnızca aziz milletimizle birlikte yürüttüğü kutlu mücadele, Gezi kalkışmasını, 17/25 kumpaslarını ve 15 Temmuz darbe girişimini de akamete uğratmıştır. Aziz milletimiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bundan sonra da her türlü hain girişimi bertaraf edecektir."