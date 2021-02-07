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Aston Villa, Arsenal'ı tek golle geçti

İngiltere Premier Lig'de Aston Villa, konuk ettiği Arsenal'i 1-0 mağlup etti.

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Ligin 23. hafta mücadelesinde, bu sezon Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen takımlardan Aston Villa, Villa Park'ta Arsenal'i ağırladı.

Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip, 2. dakikada Ollie Watkins'in ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçti ve bu skoru maç sonuna kadar koruyarak mücadeleden 3 puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından iki maçı eksik Aston Villa, 35 puanla 8. sıraya yükselirken, son 3 lig maçından sadece 1 puan çıkarabilen Arsenal ise 31 puanla 10. sırada kaldı.

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