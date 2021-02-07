13 Şubat'ta ne kandili var Diyanet 2021 dini günler

Üniversite sınavı olan YKS 2021 için başvuruları bugün başladı. 2 Mart'a kadar devam edecek olan YKS başvuruları için ödenecek ücret ise araştırılıyor. YKS başvuru ücreti her bir oturum için 70,00 TL olarak açıklandı. Geç başvuru günü ise her bir oturum için 105,00 TL ücret ödemesi yapıldı.

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YKS başvuruları 2021 yılında 4 Şubat tarihinde başlayacak. Üniversite sınavına girmek isteyen adaylar ÖSYM tarafından yayımlanacak olan başvuru kılavuzuna göre işlemlerini yapacaklar. YKS başvuruları 2 Mart tarihine kadar devam edecek. Adayların başvuru ücretini de kılavuzda belirtilecek olan şekilde yatırmaları gerekiyor. İşte YKS başvuru ücreti ile ilgili detaylar

YKS başvuru ücreti kaç para:

2021 YKS başvuru ücreti henüz açıklanmadı. Yayımlanacak olan başvuru kılavuzu içerisinde ücret bilgisi de yer alacak.

Geçtiğimiz yıl YKS başvuru ücreti her bir oturum için 70,00 TL olarak açıklandı. Geç başvuru günü ise her bir oturum için 105,00 TL ücret ödemesi yapıldı.

YKS başvuru ücreti ödeme:

YKS’ye başvuran adaylar her yıl seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatırıyorlar.

Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekmektedir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabileceklerdir.

YKS ne zaman: 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.