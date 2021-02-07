Osman Kavala'nın eşi Ayşe Buğra: Boğaziçi'nden 2017 yılında emekli oldum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi olaylarıyla ilgili "Osman Kavala denilen, adeta Soros'un temsilcisi olan kişinin karısı da provokatörlerin içerisinde yer alan bir kadındır” dedi. Kavala'nın karısı Prof. Dr. Ayşe Buğra Kavala, "Bu olacak şey değil. Çok sarsıldım" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar nedeniyle provokatörlükle suçladığı Osman Kavala'nın eşi Ayşe Buğra Kavala, bu suçlamaya cevap verdi. Türk edebiyatının efsane romancılarından Tarık Buğra'nın kız olan Ayşe Buğra Kavala, İsmail Saymaz'a konuştu. "Cumhurbaşkanı'nın sizi itham eden sözlerini işitince ne hissettiniz?" sorusuna Kavala, "Tabii çok şaşırıyorsunuz. Bu olacak şey değil. Çok sarsıldım. Çok sarsıldım ama artık hiçbir şey için olmaz diyemiyoruz. Her şey oluyor" dedi.

2017 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden emekli olduğunu belirten Ayşe Buğra, şöyle konuştu: "2000'lerin başından beri iktisat dersi vermiyorum küçük sınıflara. Master ve doktora öğrencilerine veriyorum. Sosyal medyayla ilişkim yoktur. Twitter da Facebook da kullanmam. Bir ders veriyorum. Onu da internetten veriyorum. Okula gitmiyorum. Direnişler sırasında bir iki kere gittim. Birine katıldım ama yani nasıl bir provokasyon yapıp da insanları…"