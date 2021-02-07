Arda Turan'dan Fenerbahçe maçı sonrası küfürlü tezahürat

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yendiği maçın ardından soyunma odasında Arda Turan ile Marcao masa üzerinde zıplayarak küfürlü tezahürat yaptı.

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden konuk ekip güldü. Sarı Kırmızılılar, yeni transfer Mostafa Mohamed'in golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı; liderliğe yükseldi. Galatasaray üst üste 5. maçını kazandı. Fenerbahçe'nin 9 maçlık yenilgisizlik serisi sona erdi.

Galatasaray'ın deplasmanda kazandığı Fenerbahçe derbisinin ardından soyunma odasında yaşadığı sevincin görüntüleri sosyal medyada ortaya çıktı. Oyuna sonradan giren Etebo'nun Instagram hesabından paylaştığı görüntülerde kaptan Arda Turan ile Marcao'nun soyunması odasında yer alan masa üzerinde zıplayarak küfürlü tezahürat yapması gözlerden kaçmadı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından Fenerbahçe taraftarı tepki mesajları paylaştı.

''Hocamız ne anlattıysa karşımıza çıktı''

Karşılaşma biter bitmez gözyaşlarına boğulan Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Arda, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, derbi maçına iyi hazırlandıklarını belirterek, "Bugün hocamızın babası Talat amcanın ölüm yıldönümü. Allah rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin. Hocamızın annesinin ellerinden öpüyorum. Böyle bir evlat yetiştirmişler ki ülke futbolunun en büyük adamı olmuş. Bu sabah hocamız ekstra bizi sahaya çıkararak taktik anlamda bütün maçı anlattı. Hocamız ne anlattıysa karşımıza çıktı. Mutluyuz liderliği aldık. Derbiyi kazanmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Üç gün sonra Alanya maçı var, devam edeceğiz." dedi.

"Muhteşem oynadı, galibiyet golünü attı''

Takımın tek golünü atan yeni transfer Mustafa Muhammed'in performansına değinen Arda, "Muhteşem oynadı, galibiyet golünü attı." ifadelerini kullandı.

''Aslında benim için hikaye dün akşam başladı''

Maçın ardından gol sevinçleriyle ilgili soruyu yanıtlayan Arda, "Maç sabahı 'böyle bir sevinç yapalım' dedik. Kendisine 'ben atamam, sen atarsın' dedim. Maç öncesindeki geceler tesiste kalıyorum. Kamp yoktu. Hocamız da oradaydı. Eskilerden konuştuk. Yarın ne olacak diye düşündüm. Kazandığımız için mutluyum. Aslında benim için hikaye dün akşam başladı. Tesiste kaldım. Beraber yemek yedik. Bir tane puro içtim. 'Yarın ne olacak?' diye düşündüm. Galatasaray formasıyla kaç defa Kadıköy'e gelirim diye bilmiyorum" diye konuştu.