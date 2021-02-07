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İzmir'de başörtülü kadını belediye otobüsünde "Nasıl başörtüsü giyebilirsin" diye darp etti

İZMİR'in Menemen ilçesinde belediye otobüsüne binen bir kadını, "Nasıl başörtüsü giyebilirsin" deyip darp ettiği ileri sürülen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Menemen ilçesinde 5 Şubat saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, belediye otobüsüne binen başörtülü bir kadının yanına daha önce tanımadığı E.Ç. (55) isimli bir şahıs gelerek, "Nasıl başörtüsü giyebilirsin, Türkiye'de bu olmaz, Atatürk kılık kıyafeti kaldırdı. Sen gericisin çağdaş bir ülkedeyiz Atatürk'e ihanet ediyorsun" diyerek saldırdı.

E.Ç., ardından başörtülü kadını otobüs içerisinde tekme ve tokat atarak darp edip yaraladı.Kadının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sonucunda şüpheli E.Ç., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Menemen Adliyesi'ne sevk edilen şüphelinin ifadesinde, başörtülü kadını görünce sinirlenerek yanına gittiğini ve 'Atatürk bu başörtüsünü yasakladı' diyerek bir kaç defa vurduğunu beyan edip suçlamayı kabul ettiği öne sürüldü.

Şüpheli, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya alenen aşağılama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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