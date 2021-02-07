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Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye sosyal medyadan cevap gecikmedi

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından maç sonucu görseli paylaşıldı. Söz konusu görselde Galatasaray'ın logosu üzerinde yıldızları yer almadı. Bunun üzerine Sarı-Kırmızılılar görselin aynısını hazırlayıp '"Doğru logo...' başlığıyla paylaştı.

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Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etti. Eski derbilere göre saha içi olayların yaşanmadığı ve nispeten güzel bir futbolun oynandığı karşılaşmanın ardından, Ezeli rakiplerin çekişmesi sosyal medyada da devam etti.

"Doğru logo, rakibe saygı, kendine saygı"
Maçın ardından sarı-kırmızılılar, ezeli rakiplerinin karşılaşma sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı alıntılayarak, "Doğru logo kullanımı ile maç sonucu görselini sizin için yeniden hazırladık. Rakibe saygı, kendine saygı!" dedi.

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