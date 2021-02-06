Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı özet ve golleri

Süper Lig'de Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gülen taraf Aslan oldu. Yeni transfer Mohamed, Kanarya'nın filelerini sarsarak takımına hem galibiyeti hem de liderliği getirdi. Galatasaray, Fenerbahçe ile birlikte 48 puanda 24'üncü haftayı kapattı, averajla liderliğini ilan etti.

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Süper Lig’in 24’üncü haftası Fenerbahçe-Galatasaray derbisine sahne oldu. Karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetti. Kıran kırana mücadeleye sahne olan derbi bol faulle geçti. İki takım da net pozisyonlar yakaladı. 54'te yay üstünden Mohamed'in düzgün vuruşu köşeden ağlarla buluştu.

Gol sonrası Kanarya oyunu hakimiyeti altına aldı, golü de buldu ancak ofsayt gerekçesiyle bu sayı geçersiz sayıldı. Aslan, geçen sezon 21 yıl sonra kazandığı Kadıköy'den bu sezon da galibiyetle ayrılmayı bildi.

Fenerbahçe gelecek hafta Karagümrük'e konuk olarak derbide aldığı yarayı onarmaya çalışacak. Galatasaray ise Kasımpaşa'yı evinde ağırlayacak.

Karşılaşmanın önemli anları şöyle:

FENERBAHÇE- GALATASARAY: 0-1 (MAÇ SONUCU)

MAÇ BİTTİ.

90+ Dördüncü hakem 9 dakikalık uzatma verdi. Kanarya, kanat oyunuyla gol bulmak için çabalıyor. Bu çaba sonuç vermedi... Galatasaray Kadıköy'de 2 kez üst üste kazandı.

85- Fenerbahçe beraberlik adına bastırıyor. Galatasaray tam anlamıyla savunmaya çekildi. Sağ çizgiden altıpasa düşen topu savunma uzaklaştırdı. Sakatlanan Linnes 4 dakika önce yerini Yedlin'e bırakırken Sarrachi'nin yerine de bu dakikada Emre Taşdemir dahil oldu.

75- GOL GEÇERSİZ! Mesut Özil'in serbest vuruşunda ceza sahası içinde Ozan Tufan'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. Fenerbahçeli oyuncular beraberlik sevinci yaşarken VAR incelemesi sonrası hakem Cüneyt Çakır ofsayt işaretiyle golü geçersiz saydı.

70- Fenerbahçe Muslera'yı geçemiyor... Osayi topla birlikte hareket halindeyken Marcao'yu geçerek sağ çaprazdan ceza sahası içine giriyor. Osayi'nin sert şutuna Muslera yatarak müdahalesiyle gole izin vermiyor.

62- Kanarya'da 2 değişiklik... Fenerbahçe'de Mert Hakan yerini Mesut Özil'e bıraktı. Valencia'nın yerine de Cisse dahil oldu.

57- Galatasaray ikinci gole yaklaştı! Sağ kanattan Linnes'in ortasında ilk golü bulan Mohamed'in kafa vuruşunda top yan direk dibinden dışarı gitti.

54- GOOOOL! Emre Kılınç'ın pasında ceza yayında topla buluşan Mohamed, şık çalımla Serdar Aziz'den sıyrıldıktan sonra yaptığı düzgün vuruşla fileleri sarstı.

46- Derbide ikinci yarı başladı. Top, Fenerbahçe'de.

45- İlk yarının sonuna 2 dakika daha eklendi. Uzatma anlarında ceza sahasına giren Linnes, Valencia'nın arkadan müdahalesiyle yerde kaldı. Galatasaraylı oyuncular penaltı bekledi ancak Cüneyt Çakır oyunu devam ettirdi.

39- Müthiş iki hareket... Sosa'nın sağ çaprazdan çıkardığı müthiş şutu, Muslera örümcek ağları diye tabir edilen bölgeden kornere çeliyor. Sonrasındaki köşe vuruşunda kafa vuruşuyla topu kaleye gönderen Samatta, Muslera'yı geçemedi.

33- Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Valencia'nın ortasında altıpasın üstünde müsait olan Samuel'in gelişine çıkardığı şut farkla auta gitti.

32- Nazım ceza sahası içinde sağ çizgiye inerek yerden sert bir orta çıkartıyor. Savunmada müdahale yapan Taylan tehlikeyi önlüyor.

27- İkinci sarı kart... Galatasaray'da Saracchi, Nazım'a yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü.

18- Galatasaray etkili geldi. Sağ kanattan Linnes ortaladı, arkada direkte uygun durumda olan Mohamed'e gelen topu Sangare son anda kornere göndermeyi başardı.

17- İlk kart Fenerbahçe'ye çıktı. Orta alanda Arda Turan'a müdahalesi sonrası Mert Hakan hakem Cüneyt Çakır'dan sarı kart gördü.

11- Arda'nın pasında topla buluşan Emre Kılınç yayın yaklaşık 5 metre gerisinden vuruş çıkarıyor. Fenerbahçe kalesinde tehlike yaratan şutta, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gidiyor.

6- Sağ kanattan Emre Kılınç'ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Sosa topu uzaklaştırmayı başardı.

3- Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Atılan uzun topta sağ kanattan topla buluşan Samatta kalesini terk eden Muslera'dan sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta topu farklı şekilde auta attı.

1- Karşılaşma Galatasaray'ın vuruşuyla başladı. Uzun oynanan topta Galatasaray erken köşe vuruşu kazandı. Ortayı Ozan karşıladı.

İlk 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Sosa, Ozan, Valencia, Osayi, Mert Hakan, Samatta

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan, Onyekuru, Mostafa

Futbol tabiriyle takımın bel kemiği Gustavo, sakatlığı nedeniyle kadroda yok.