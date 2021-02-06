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Japonya’da kuş gribi alarmı: 410 bin tavuk itlaf edilecek

Demirören Haber Ajansı

JAPONYA'da kuş gribi paniği Chiba bölgesine de sıçradı. Görülen kuş gribinin insanlara bulaşma riski nedeniyle bölgede 410 bin tavuğun itlaf edileceği duyuruldu.

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Japonya'nın başkenti Tokyonun da içerisinde bulunduğu Chiba bölgesinde görülen kuş gribinin insanlara bulaşma riski olduğu ve bu nedenle 410 bin tavuğun itlaf edileceği açıklandı.

Japon medyası, Chiba bölgesi yetkililerinin Japonya Öz Savunma Kuvvetlerinden tavukların itlaf edilme işlemi için yardım istediğini duyurdu.

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