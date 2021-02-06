Kamuran Akkor evliliği kaç kere evlendi eşi kimdir?

Müzik hayatına pop müzik ile başlayan, arabesk müzik ile devam eden Kamuran Akkor bu akşam ibo Show'un konukları arasında yer alıyor. Kamuran Akkor'un hayatı da merak konusu oldu. 74 yaşında olan Kamuran Akkor, İstanbul doğumludur. Eşi Vasfi Uçaroğlu'dan 2011 yılında boşandı. Menekşe Uçaroğlu adında bir çocuğu var.

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İbo Show'un bu akşamki konukları arasında yer alacak isimlerden biri de Kamuran Akkor oldu. Gönül Akkor'un kardeşi olan Kamuran Akkor hayatı ile de merak konusu oldu. 74 yaşındaki Kamuran Akkor aslen İstanbullu. 1960 – 1970 yılları arasında şöhret olan Kamuran Akkor'ın bilinen bir evliliği vardır. Eşi Vasfi Uçaroğlu'dan 2011 yılında boşandı. Menekşe Uçaroğlu adında bir çocuğu var.

Kamuran Akkor, pop müzik ile girmiş olduğu yolda kendini Arabesk müziği kaptırarak, büyük bir söhrete kavuşan bir sanatçımızdır.

Klasik Türk müziği yorumcusu, Gönül Akkor‘un kız kardeşidir. 1947 yılında İstanbul´da doğmuştur. Babası Tahsin Bey’in güzel sesiyle, annesi Muzaffer Hanım’ın uduyla eşlik ettiği, musikinin hiç eksik olmadığı bir ailede büyümüştür. Müzisyen Vasfi Uçaroğlu ile evlenmiştir.

Kamuran Akkor’un şöhret oluşu :1960 – 1970 yılları arasında Gönül Akkor’un kız kardeşi olarak, basının ilgisini üzerine çekmiştir. 1967 yılında Vasfi Uçaroğlu tarafından Berkant’ın yanına solist olarak seçilmiştir. 1968 yılında şöhrete ilk adımı atan Kamuran Akkor, Sezen Cumhur Önal´ın sözlerini yazdığı, Aşk Eski Bir Yalan, Kime Niyet Kime Kısmet, Seni Beklerim Öptüğün Yerde ve Reyhan şarkılarının yer aldığı 45´lik plaklarıyla ülke çapında üne kavuşmuştur. İlk plağını çıkarttıktan sonra, kısa sürede şöhrete adım atmıştır.

Kamuran Akkor ve Sezen Cumhur Önal ikilisi

1968 yılında ilk plağın büyük bir ilgi görmesi üzerine, Kamuran Akkor ve Sezen Cumhur Önal ikilisi, tamamını Sahibinin Sesi’nin yayınladığı birçok 45′lik plaklar yaparlar. Bu plakların “Kime Niyet Kime Kısmet” ve “Seni Beklerim Öptüğün Yerde” gibi bölümleri, “Aşk Eski Bir Yalan” ile başlayan şöhretin devamını getirir. Kamuran Akkor’un şöhret basamağında ki asıl fırtınası bir yıl sonra kopar. “Reyhan” 45′liği yayınlanarak, Kamuran Akkor’un sesinden bütün memleketi dolaşır. Bu plaktan sonra Sezen Cumhur Önal birlikte çalışmayı askıya alır. Kısa bir kararsızlık döneminden sonra her iki isim de birbirine sırtını dönerler. İşlere kaldıkları yerden ayrı devam etmek isteyen bu ikiliye ayrılık uğur getirmez. Bir süre sonra en yakın rakibi olan Fecri Ebcioğlu ile birlikte ikame etmeye karar verir. Bir süre “Kalbim Seninle Dolu” ve “Aşka Paydos” gibi Fecri Ebcioğlu şarkılarını seslendirir.

Kamuran Akkor’un arabesk müziğe geçişi: Kamuran Akkor, daha sonra plak yapmak için Orhan Gencebay şarkılarını tercih eder. Bu kararın hemen ardından Sahibinin Sesi piyasadan çekilmesiyle birlikte, bir anda kendisini ortakları arasında Orhan Gencebay’ın da olduğu İstanbul Plak çatısı altında bulur. Bu yeni dönemi “Bir Teselli Ver” gibi çok satan bir plak ile açan şarkıcı, biraz farklılaşmak, biraz zamana uymak üzere girdiği bu yoldan bir daha çıkamaz. Zamanla pop müzik yapmayı unutan sanatçı, kendini tamamen Arabesk müzik ezgilerine kaptırır. Pop müzikte, 12 Eylül günlerinin nihayete ermesi üzerine başlayan talepten Kamuran Akkor en ufak bir pay alamaz ve pop şarkıcısı olarak kabul görmez hale gelir. Bu kararı, o dönem için bir takım sıkıntılar oluştursada, Arabesk müziğe geçmesi sanatçıya hiç bir sıkıntı oluşturmaz. Çünkü o dönemde Arabesk müziğe ilgi fazlasıyla artmıştır. Günümüze kadar çıkardığı yaklaşık 50 albümüyle Arabesk’e yeni bir soluk getirmiştir. Birçok şarkısı hafızalara kazınarak ve günümüzde hala bıkmadan dinlenebilmektedir.

Kamuran Akkor’un evliliği: Kamuran Akkor, 1968 yılında kendisi gibi müzisyen olan, Vasfi Uçaroğlu ile evlenmiştir. Bu evliliklerinden 2 tane kız çocukları vardır. İsimleri Menekşe ve Mine’dir. Müzisyen eşi 2011 yılında hayatını kaybetmiştir.