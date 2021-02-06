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CHP'li Seyit Torun'dan Trabzon Valisi Ustaoğlu'na: Şahsımın valisi, militan deyince de kızmayın be kardeşim!

Twitter'da "Erdoğan'ın yanındayız" etiketiyle başlatılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek kampanyasına Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da katıldı. CHP'li Seyit Torun, "Şahsımın valisi. Militan deyince de kızmayın be kardeşim!" diye yazdı.

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 Trabzon Valisi Ustaoğlu, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ahlat'taki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda çekilmiş fotoğrafını paylaşıp "Dün, bugün, yarın ve her daim..." ifadelerini kullandı.

"Şahsımın valisi!"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Vali Ustaoğlu'nun bu paylaşımı üzerine "Şahsımın valisi!" sözleriyle tepki gösterdi.

"Militan deyince de kızmayın be kardeşim!"

CHP2li Torun, "Tarafsız olması gereken devlet pozisyonlarının siyaset yapmasında beis görmüyorlar onu anladık da, militan deyince de kızmayın be kardeşim!" ifadelerini kullandı.

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