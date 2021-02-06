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Kırşehir’de cani koca eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü

İhlas Haber Ajansı

KIRŞEHİR'in Akpınar ilçesinde Zafer Kaplan (46) tartıştığı 24 yıllık eşi İkram Kaplan'ı (34) 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Zafer Kaplan, gözaltına alındı.

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46 yaşındaki Zafer Kaplan, gece saatlerinde Kırşehir'in Akpınar ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki bulunan evine geldi. Evde bulunan eşi İkram Kaplan (34) ile iddiaya göre alkol aldığı eşi Zafer Kaplan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Zafer Kaplan, ekmek bıçağıyla eşini 27 defa bıçakladı.

Polisi arayarak ihbarda bulundu
Karısı İkram Kaplan'ı bıçakladıktan sonra polisi arayarak ihbarda bulunan Zafer Kaplan, emniyet güçlerine teslim oldu. Aşırı kan kaybeden Kaplan, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ailesi sinir krizi geçirdi
Olayın ardından İkram Kaplan'ın Ankara'da yaşayan ailesi Akpınar ilçesine geldi. Sinir krizi geçiren İkram Kaplan'ın babası feryat etti. Hayatını kaybeden 3 çocuk annesi İkram Kaplan'ın cenazesi ise ilçe mezarlığında yakınlarının da katılımlarıyla toprağa verildi.

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