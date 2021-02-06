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HABER /  POLİTİKA

Erdoğan'dan Libya Konsey Başkanı ve Başbakanı'na tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da Başkanlık Konseyi Başkanlığı'na seçilen Muhammed el Menfi ve Başbakanlığa seçilen Abdulhamit Dubeybe'yi telefonla arayarak tebrik etti.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Libya Siyasi Diyalog Forumu'ndaki oylama sonucunda, ülkede 24 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülen seçimlere kadar görev yapacak Başkanlık Konseyi Başkanlığına seçilen Muhammed el Menfi'ye ve Başbakanlığa seçilen Abdulhamit Dubeybe'ye başarılar diledi.

Türkiye'nin, Libya'nın siyasi birliği ve toprak bütünlüğü korunarak istikrara kavuşmasına ve Libyalıların barış, güvenlik ve refahına katkı vermeyi sürdüreceğini belirten Erdoğan, Libya ile iş birliğini yeni dönemde de geliştireceklerini söyledi.

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