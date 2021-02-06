Muharrem İnce CHP'den istifa etmemek için 3 şart açıkladı! Kılıçdaroğlu ile randevu ayarlandı

Yönetimle yaşadığı fikir ayrılıkları yüzünden yeni bir siyasi parti girişimleri devam eden Muharrem İnce'nin CHP'den istifa etmemek için 3 talebi var. CHP'ye yakın gazeteci Gürkan Hacır, İnce'nin o taleplerini açıkladı.

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Habertürk'te Enine Boyuna programında CHP'den istifalar değerlendirildi. CHP'ye yakın olan gazeteci Gürkan Hacır, CHP’den istifaların önüne geçilmesi için CHP’nin eski genel başkanlarının toplantı yaptığını ve 3 talebin ortaya çıktığını söyledi.

Muharrem İnce'nin, “Cumhurbaşkanı adayı ve genel başkan seçiminin parti üyeleri tarafından yapılması. İki dönem başarısız olan genel başkanın o koltukta kalamayacağına ilişkin bir tüzük düzenlemesi” şeklinde taleplerinin olduğu öne sürüldü.

Muharrem İnce'nin 3 talebi

Gürkan Hacır, CHP eski milletvekilleri Mevlüt Dudu, Hakkı Akalın ve Metin Lütfü Baydar'ın CHP'nin 'Ak Saçlıları' olarak bilinen eski Genel Başkanlar Deniz Baykal, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ayrı ayrı görüştüklerini anlattı.

Daha sonra ise 3 eski genel başkanın bir araya geldiklerini, "3 talep var. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile Genel Başkanlık seçimlerinin parti üyeleri tarafından yapılması ve 2 dönem başarısız olan bir genel başkanın o koltukta kalamayacağına ilişkin bir tüzük düzenlemesi" istediğimi söyledi.

Gürkan'ın ifadeleri şu şekilde:

"3 eski vekilin 3 talebinin olduğunu öğrendim. Bu 3 madde dile getiriliyor. 'Bir ayrışma olmasın, parti bölünmesin' diye gayret içerisinde oluyorlar. Ancak şunu belirteyim; 3 eski genel başkan, 3 eski milletvekiline bu konuda diplomasi trafiğini yürütmeleri için onay vermiş. Kemal (Kılıçdaroğlu) Bey'den randevu istenmiş. Kemal Bey de İzmir dönüşü bu 3 milletvekilini kabul edecek. Ve bir görüşme trafiği başlayacak."