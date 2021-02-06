Fatih Altaylı'dan Ertuğrul Özkök'e: Kendinizi çamaşır makinesine çevirmeyin! Ne olur, lütfen

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, kaleme aldığı yeni yazısında Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'e, "Kendinizi çamaşır makinesine, hatta herkesin girip çamaşırını yıkayabildiği bir laundromat’a çevirmeyin" çağrısı yaptı.

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HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök Demirören Holding'in Sayısal Loto'yu işleten şirketi SİSAL Şans'ın CEO'su Selim Ergün ve Turkcell CEO'su Murat Erkan'la yaptığı görüşmelere atıfta bulunarak, "Yapmayın Ertuğrul Bey, yılların gazetecisisiniz. Bizi salak yerine koymayın. Kendinizi de çamaşır makinesine hatta herkesin girip çamaşırını yıkayabildiği bir laundromat’a çevirmeyin. Ne olur, lütfen!" diye yazdı.

"İyi de Ertuğrul Bey, ne bekliyorsunuz?"

Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle: Ertuğrul Özkök beni çok neşelendiriyor son zamanlarda. Yazıları ile değil, tavrıyla. Milli Piyango’ya yönelik suçlamalar oluyor, güvensizlikler oluşuyor, Ertuğrul Özkök hemen Milli Piyango’nun CEO’su ile konuşuyor. 'Size yönelik suçlamalar var ne diyorsunuz' diye soruyor. CEO da ne kadar dürüst olduklarını anlatıyor. Turkcell BİP’e yönelik güvensizlikler ve suçlamalar oluyor, Ertuğrul Bey hemen Turkcell BİP’in başındaki kişi ile konuşuyor. O da Ertuğrul Bey’e 'BİP’in ne kadar güvenli olduğunu' anlatıyor. İyi de Ertuğrul Bey, ne bekliyorsunuz?

Milli Piyango CEO’sunun 'Vallahi birtakım haltlar dönüyor ama ben de anlamadım. Çıkmayan ikramiyeler, alınmayan paralar var. Hep aynı yerlere çıkan ikramiyeler beni de işkillendiriyor. Zaten olasılıkları o kadar düşürdük ki, asıl beni şaşırtan bazılarına özellikle kazı kazan tipi oyunlarda hala ikramiye çıkıyor olması. Şu anda Türkiye’nin kumar tekeli olduk ve oyun çeşitliliği ile tüm Türkiye’yi kumarbaz yapma niyetindeyiz' demesini mi?



Ya da BİP’in başındaki zatı muhteremin 'Vallahi Ertuğrul Bey, ben de emir kuluyum. Burası kamu yönetiminde bir şirket. Verilerin güvenliği konusunda yüzde yüz garanti vermem mümkün değil. Yarın birileri bunu talep ederse ben nasıl hayır derim. Fatih Altaylı’nın yazdığı içerik üzerinden veri üretme lisansı için başvurumuz doğru ama çok da kötü niyetle kullanmayacağımıza şimdilik söz veriyorum' demesini mi?