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Antalya'da bir gıda firmasının üst düzey yöneticisi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Bir gıda firmasının üst düzey yöneticisi olan 47 yaşındaki Önder Atasever, evinde televizyon açık şekilde koltukta ölü bulundu.

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Olay, saat 20.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2173 Sokak üzerindeki 3 katlı bir binanın giriş dairesinde meydana geldi. Bir gıda firmasının üst düzey yöneticisi olan 47 yaşındaki Önder Atasever, dün Konya'daki bayilerin denetimini yaptıktan sonra evine döndü. Sabah işe gitmeyen Atasever'i gün boyu telefonla arayıp ulaşamayan arkadaşı akşam saatlerinde eve gelip zili çaldı ancak kapı açılmadı.

Durumdan şüphelenen arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Balkonun demir kapısının yönetici tarafından açılmasıyla içeri giren ekipler, Atasever'i salonda televizyon açık şekilde koltukta hareketsiz şekilde buldu.

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Önder Atasever'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Atasever'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Atasever'in işi gereği Antalya'da bulunduğu ailesinin Ankara'da olduğu öğrenildi.

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