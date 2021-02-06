Ünlü isimlerden Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için çok konuşulacak tahmin

Fenerbahçe ile Galatasaray bu akşam saat 19:00'da Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Ünlü isimler dev derbi öncesi İnternethaber'e görüşlerini bildirdi. İşte tüm detaylar...

Abone ol

Tüm Türkiye nefesini tuttu bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray maçını beklemeye başladı. 48 puanla lider durumda bulunan Fenerbahçe, ezeli rakibini yenip yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Galatasaray ise Fenerbahçe'yi yenip liderle puanlarını eşitlemek istiyor. Biz de İnternethaber olarak ünlü isimlere derbiyle ilgili görüşlerini sorduk. Spor ve sanat camiasının ünlü isimleri Recep Kıyatsıl'a Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili görüşlerini aktardı.

Sinan Engin: Galatasaray kazanır. Bireysel olarak Galatasaray'ın daha iyi kadrosu var. Fenerbahçe'de Gustavo'nun olmayışı yüzde 50 etkiler. Hakemin tutumu önemli. Mesut Özil oynarsa katkı sağlar.

Tümer Metin: Sıkışık bir derbi bekliyorum. İki takım da kaybetmek istemez. Muhtemelen berabere biter.

Pınar Altuğ Atacan: O kadar uzun zamandır maç izlemedim ama kalbim her zaman Galatasaray'dan yana.

Simge Fıstıkoğlu: Derbi 1-1 biter. Skordan ve oynanan futboldan çok maçın hakeminin vereceği kararlar konuşulur. VAR'ın ve hakemin maçın öne geçeceğini düşünüyorum. Mesut Özil oyuna sonradan girse bile maçın kaderini değiştiremez maçın adamı olamaz.

Rasim Ozan Kütahyalı: Galatasaray 3-1 alır. Mustafa Muhammed'den gol bekliyorum. Onyekuru yine bu akşam büyük şov yapacak. Onyekuru, yine Fenerlilere sahayı gezdirecek.

Yılmaz Vural: Maçın favorisi yok. İki hocanın oynatacağı futbol ve sahaya süreceği kadro maçın kaderini belirleyecek. Fenerbahçe'nin hocası olsam kazanmak için sahaya çıkarım. Erol Bulut'un neler kazanacağı ortada. Fatih Terim'in de yerinde olsam kazanmak için oynarım. Ofansif oynamak isteyen maçı kazanır.

Selçuk Yöntem: 2-1 ya da 3-1 Fenerbahçe kazanır.

Bora Edin (Survivor): Derbi 1-1 biter ya da 2-1 Galatasaray kazanır. Gönlüm Galatasaray'ın kazanmasından yana.