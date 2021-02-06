Sarıyer'de lüks daireleri uyuşturucu serasına çevirmişler!

Operasyonda 2 daire içerisinde piyasa değeri 2 buçuk milyon lira olan 192 kök Hint keneviri, çeşitli bitki besinleri, hassas tartı, iklimlendirme sistemleri ve üretimi arttırmak için hazırlanmış düzenekler ele geçirildi. Şüpheli E. E. de gözaltına alındı.