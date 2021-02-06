Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: G20 ülkeleri arasında iki ülkeden biriyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanayi üretiminin rekor üstüne rekor kırdığını belirterek, "G20 ülkeleri arasında 2020'yi pozitif büyümeyle kapatacak iki ülkeden biri Türkiye'dir." dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'daki Tohma Köprüsü'nün açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan video konferans yöntemiyle yaptığı konuşmada 517 metrelik köprünün bölgede ticaretin ve turizm gelişmesine katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Milletimizin desteği ve teşvikiyle 18 yılda her alanda Türkiye'nin çehresini değiştirdiklerini belirten Erdoğan, "Bugün Türkiye, küresel düzeyde yürütülen mega projelerin yarısından fazlasını tek başına gerçekleştiren bir ülkedir." ifadelerini kullandı.

Ülkeyi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için daha büyük projelere ve büyük yatırımlara yöneldiklerinin altını çizen Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Sürekli hedef yükseltiyoruz"

"Cumhuriyetin ilk yıllarındaki kalkınma atılımı maalesef daha sonra akamete uğramış, başlatılan sanayileşme hamlelerinin önü birer birer kesilmiştir. Menderes'in yeniden başlattığı kalkınma hamlesinin cevabı darbeyle verilmiştir. Altyapımızın gücünden aldığımız cesaretle her alanda sürekli hedef yükseltiyor, yeni kapasitelerimizi artırıyor, üretim alanlarını özellikle genişletiyoruz. Türkiye salgın sürecinden en az kayıpla çıkması ve hedef büyütmesinde böyle bir plan vardır. G20 ülkeleri arasında 2020'yi pozitif büyümeyle kapatacak iki ülkeden biri Türkiye'dir. Sanayi üretimimiz rekor üstüne rekor kırıyor. Yeni üretim alanlarını özellikle genişletiyoruz. Ulaşımdan sulamaya kadar tüm alanlardaki yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. "

İnşaası süren yatırımları yakından izlediklerini ve aksaklıkların telafisini sağladıklarına değinen Erdoğan, sözü muhalefetin söylemine getirerek şunları söyledi:

"İktidara gelirsek tüm projeleri durduracağız" diyorlar

"Biz bunları yaparken birileri ne diyor? Milletin karşısına çıkıp "İktidara gelirsek tüm projeleri durduracağız" diyorlar. Gezi olaylarında da karşımıza çıkıp tüm büyük projelerin durdurulması istenmişti. Ülkemize yönelik sinsi hesaplar içinde olan uluslararası spekülatörlerden terör örgütlerinden benzer gayeler çıktığını gördük. Türkiye'nin büyümesini ve güçlenmesini istemeyen kim varsa bu projelere saldırdı. Ülkenin iktidarına talip olanların nasıl bir ruh halini yansıttığını işin erbabına bırakıyoruz. Bu zihniyet eline fırsat geçse bu köprüyü durduracaktı. Büyük Marmara Yolu ağımızın en önemli noktası olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşası hızla devam ediyor. Yusufeli Barajı'nın beton işleri bitmek üzere. Yüzlerce binlerce proje varken işleri oldukça zor demektir. Biz işi şakaya vuruyoruz ama maalesef karşımızda böyle hastalıklı bir zihniyet var."

"Provokatörler vasıtasıyla ülkemizin huzurunu kaçırmak isteyenler yine hüsrana uğrayacaklar"

Türkiye'nin artık daha büyük hedeflere yöneldiğini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Türkiye’nin cumhuriyet dönemindeki geri kalmışlığının en önemli sebebi, ülkenin uzunca bir dönem bu zihniyetin eline kalmış olmasıdır. Artık o günleri geride bıraktık. Şimdi gözünü uzaya diken, yüksek teknolojiye diken, yapay zekaya diken bir Türkiye var. Salgın döneminde sağlıkta tüm ülkeler hastane kapılarını vatandaşlara kapatırken biz gayet rahat bir şekilde herkese kesintisiz hizmet sunabildiysek kurduğumuz güçlü altyapı ve sistem sayesindedir. Yine sağlın döneminde ülkemizde eğitim öğretim devam edebilmişse kurduğumuz güçlü teknolojik altyapı sayesindedir. Ticaretimiz salgına rağmen bazı alanlar dışında işleyişini sürdürdü, hatta yeni açılımlara yöneldiyse güçlü altyapı sayesindedir. Milletimiz kendisine güven telkin etmediği gibi kazanımlarına gözünü dikenlere bugüne kadar fırsat vermemiştir, inşallah bundan sonra da fırsat vermeyecektir. Halkımızdan alamadıkları desteği provokatörler vasıtasıyla ülkemizin huzurunu kaçırarak elde etmek peşinde olanlar hep olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır. Allah’ın izni ile büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasının önünde durabilecek bir güç tanımıyoruz"