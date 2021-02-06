BIST 1.527
DOLAR 7,06
EURO 8,51
ALTIN 410,95
HABER /  GÜNCEL

3 ilde eş zamanlı göçmen kaçakçılığı operasyonu: 127 göçmen kurtarıldı

Göçmenleri, yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine götürmek için bin ila 2 bin dolar karşılığında anlaşan çeteye yönelik İstanbul merkezli İzmir ve Mersin’de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Abone ol

Operasyonlarda 14 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı, 127 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince, göçmen kaçakçılığıyla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında bir çeteye İstanbul merkezli İzmir ve Mersin’de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 28 Ocak’ta gerçekleştirilen operasyonlarda, organizatör oldukları belirlenen 14 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 127 düzensiz göçmen kurtarıldı, göçmenleri taşıdığı tespit edilen 6 minibüse el konuldu. Şüphelilerin yapılan üst aramasında; 210 bin lira, 540 euro ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

10 kişi tutuklandı
Araştırmalarda, aralarında bebek ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlerin sevk edilecekleri sınır illerine götürülmeden önce insani olmayan sağlıksız koşullarda, maskesiz ve sosyal mesafenin hiçe sayıldığı ortamlarda günlerce tutuldukları öğrenildi. Göçmenlerin, kendi ülkelerinde tanıştıkları organizatör şahıslara bin ila 2 bin dolar ödeyerek günlerce süren yolculuklar sonunda İran, Irak ve Suriye üzerinden yasadışı yollarla ülkeye giriş yaptıkları ve devamında karayolu ile İstanbul’a geldikleri belirlendi. İstanbul’daki şahıslarla Avrupa ülkelerine yasadışı yollardan gitme vaadiyle bin ila 2 bin dolar karşılığında anlaştıkları belirlendi. Çalışmalar kapsamında yakalanan ve 1 Şubat tarihinde “Göçmen Kaçakçılığı” suçundan adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 1’i serbest bırakılırken 3 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 10 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ali Babacan'dan 'Osman Kavala'nın karısı' tepkisi: Duruşmanın akışını direkt etkileyecek ifadeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: G20 ülkeleri arasında iki ülkeden biriyiz
Fatih Altaylı'dan Ertuğrul Özkök'e: Kendinizi çamaşır makinesine çevirmeyin! Ne olur, lütfen
Ünlü isimlerden Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için çok konuşulacak tahmin
Kemal Kılıçdaroğlu: Bizim belediye başkanlarımıza engel çıkartmayın
Antalya'da 2 yaşındaki çocuk annesini balkona kilitledi
Antalya'da bir gıda firmasının üst düzey yöneticisi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
ABD ile '15 Temmuz' gerilimi... Türkiye, neden Washington'ı işaret ediyor? Darbenin Kayıp Saatleri
Posof'ta iklim değişti gündüz güneş gece kar ve tipi var
Altında şok düşüş! Altın uzmanı İslam Memiş'ten 'satmayın' uyarısı yakında fırlayacak
Yorumlar