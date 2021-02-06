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Fransa Cumhurbaşkanı Macron YPG ile PKK'nın bağlantılı olduğunu itiraf etti

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, YPG ile PKK'nın bağlantılı olduğunu itiraf etti. Macron, açıklamasının devamında 'Ama koalisyon güçleri o dönem bu kişiler sayesinde DEAŞ'a karşı mücadele ediyordu. Sonra birden bir üyemiz (NATO) gelip bu kişileri öldürmek istedi çünkü bunlar terörist oldu" dedi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD merkezli düşünce kuruluşu Atlantic Council'ın düzenlediği bir panele video konferans ile katıldı. Bir saat 40 dakikalık programda katılımcıların sorularını cevaplayan Macron'un gündeminde ABD Başkanı Joe Biden ile başlayacak yeni dönem, Rusya ve Çin ile ilişkiler, Kovid-19 nedeniyle Fransa'daki son durum vardı. Ancak Fransız liderin yine üzerinde en çok durduğu konuların başında Türkiye geldi. Macron, Türkiye'nin Avrupa ile ilişkilerde yeni sayfa açma girişimlerini memnuniyetle karşıladığını aktardı.

Libya ve Suriye meseleleri üzerinden Türkiye hakkındaki düşüncelerini dile getiren Macron, Türkiye'nin 2 yıl önce Suriye'de NATO ile koordinasyona girmeden operasyon düzenlediğini belirtti.

"PKK ile YPG bağlantısı doğru"
O dönem NATO hakkındaki "Beyin ölümü gerçekleşti" açıklamasını da Türkiye'nin Suriye operasyonlarından dolayı yaptığını söyleyen Macron, Suriye'deki terör örgütü YPG yapılanmaları hakkında da adeta bir itirafta bulundu. Macron, "Suriye'de ABD öncülüğünde koalisyon askerleri olmasına rağmen Türkiye, ulusal bir bakış açısıyla Suriye Demokratik Güçleri'nin terörist olduğunu, PKK ile bağlantılı olduğunu, ki bunun bir kısmı doğru, belirterek operasyon başlattı. Ama koalisyon güçleri o dönem bu kişiler sayesinde DEAŞ'a karşı mücadele ediyordu. Sonra birden bir üyemiz (NATO) gelip bu kişileri öldürmek istedi çünkü bunlar terörist oldu" dedi.

Macron, Avrupa'da istikrar ve barışı sürdürmek için Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de diyaloğun şart olduğunu ifade etti.

Fransa, bugün PKK ile bağlantılı olduğunu kabul ettiği teröristlere, Türkiye'nin harekatı sırasında yardım etmişti!..

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