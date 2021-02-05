Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi'nden ilk kareler

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus ordusu, Forpost ve Orlan-10 insansız hava araçlarla bölgeyi izlediği ifade edildi. Açıklamada merkezde görevli askerlerin bölgedeki tüm eylemleri drone ile analiz ettiği kaydedildi.