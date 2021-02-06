BIST 1.527
DOLAR 7,06
EURO 8,51
ALTIN 410,95
HABER /  YEREL

Eşinin yanında kadını taciz ettiği ileri sürülen kişinin ifadesi olay oldu

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'da eşi ve çocuğuyla yürürken arkasından gelen F.K.'nin elle tacizine uğradığı öne sürülen G.A, "Döner yiyen oğluma doğru eğilmiştim. Bu esnada bir el kalçamı sıktı. Bunun üzerine bağırdım" dedi. Şüpheli F.K. ise tanımadığı bir kadının arka bel bölgesine sağ elinin dış kısmının çarptığını ileri sürdü.

Abone ol

Olay, Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi'nde meydana geldi. Ailesiyle yürüyen G.A. adlı kadın, çocuğuyla ilgilenirken, iddiaya göre arkasından gelen F.K. tarafından elle taciz edildi. F.K. yoluna devam ederken, kadının durumu anlattığı kocası, F.K.'nin peşinden gitti.

G.A.'nın kocası F.K.'yi yakalayıp darbetti. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri çağrıldı. Gelen polis ekipleri, F.K.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Taciz anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bugün adliyeye sevk edilen F.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Poliste ifade verip şikayetçi olan G.A., oğlu acıktığı için eşinin döner aldığını, eşi yol üzerinde oğluna döner yedirdiği sırada kendisinin de oğluna dönerek eğildiğini anlattı. G.A, "Eşine yardımcı olmaya çalıştığım esnada bir el kalçamı sıkıp bıraktı. Bunun üzerine bağırdım ve eşime durumu anlattım. Eşim, şüpheliye yönelerek koştu ve bir süre sonra dönüp yakaladı" dedi.

"Olay esnasında kafam dalgındı"

Şüpheli F.K. ise tanımadığı bir kadının arka bel bölgesine sağ elinin dış kısmının çarptığını iddia etti. Polisteki ifadesinde F.K., "Bunun farkında olmadım. Olay esnasında kafam dalgındı. Elim çarptıktan hemen sonra olayın farkına vardım fakat özür dilemek için çok geçti" diye konuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İnternette beğenip ikinci el otomobil satın aldı tamircide hayatının şokunu yaşadı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan'dan Libya Konsey Başkanı ve Başbakanı'na tebrik
Fransa Cumhurbaşkanı Macron YPG ile PKK'nın bağlantılı olduğunu itiraf etti
Ali Babacan'dan 'Osman Kavala'nın karısı' tepkisi: Duruşmanın akışını direkt etkileyecek ifadeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: G20 ülkeleri arasında iki ülkeden biriyiz
Fatih Altaylı'dan Ertuğrul Özkök'e: Kendinizi çamaşır makinesine çevirmeyin! Ne olur, lütfen
Ünlü isimlerden Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için çok konuşulacak tahmin
Niğde'de otomobil refüje çarptı: 2 ölü
Kemal Kılıçdaroğlu: Bizim belediye başkanlarımıza engel çıkartmayın
Antalya'da 2 yaşındaki çocuk annesini balkona kilitledi
Antalya'da bir gıda firmasının üst düzey yöneticisi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Yorumlar