YKS başvuru ücretlerine okkalı zam geldi! Sınava giriş ücreti ne kadar?

YKS başvuru ücretleri yüzde 29 zamlandı. Böylece 70 lira olan ücret 90 liraya yükseldi. Öte yandan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) başvurularının başladığını duyurdu.

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26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek 2021-YKS başvuruları 4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında yapılabilecek. Çeşitli aşamalarla yapılan sınavlara başvuru ücretleri ise yüzde 29 zamlandı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek 2021-YKS başvuru kılavuzunun yayımlandığını, başvuruların 4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında yapılabileceğini belirtti.

ÖSYM’nin internet sitesinden yapılan duyuruda ise 2021 YKS kapsamında, 26 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran’da Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) sınavının uygulanacağı belirtildi. Açıklamada, “Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir” denildi.

90 TL oldu

Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) adlarıyla ayrı ayrı yapılan sınavlara başvuru ücretleri ise zamlandı. 2020’de her bir sınavın ücreti 70 TL iken bu yıl girilecek sınavlar için başvuru ücreti 90 TL olarak belirlendi.

Sınava girecek öğrencilerin çoğu istedikleri üniversitelere yerleştirilebilmek için TYT ve AYT’ye giriyor. Bu öğrenciler 180 TL başvuru ücreti ödeyecek. Yabancı dille alım yapan üniversiteleri tercih edecekler en az iki sınava gireceklerinden 180 TL ödeyecek. Farklı alanlarda tercih yapmayı düşünen ve dolayısıyla üç sınava da gireceklerin ödeyeceği başvuru ücreti ise 270 TL olmuş olacak.