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Dorukhan Toköz'ün 2 maçlık cezası onandı

Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Dorukhan Toköz'e verilen 2 maçlık ceza PFDK tarafından onandı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'e verdiği 2 maç men cezasını onadı.

Cezası onandı
TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Dorukhan'a, rakibine yönelik ciddi faulü nedeniyle PFDK tarafından verilen 2 maç men cezasının kurul tarafından onandığı belirtildi.

Veysel Sarı'nın ikinci sarı kartına yapılan itiraz reddedildi
Kurulun, Antalyaspor futbolcusu Veysel Sarı'nın ligin 23. haftasında Beşiktaş ile yapılan maçta ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartın cezai uygulamasının kaldırılmasına ilişkin talebi reddettiği kaydedildi.

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