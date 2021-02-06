BIST 1.527
DOLAR 7,06
EURO 8,51
ALTIN 410,95
HABER /  POLİTİKA

Sosyal medyada 'Erdoğan'ın yanındayız' paylaşımına yaklaşık 2,5 milyon destek verildi

Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için başlatılan "Erdoğan'ın yanındayız" etiketli paylaşımlar, yaklaşık 2,5 milyon kişinin desteğiyle Twitter'da dünya gündeminin ilk sırasına yükseldi.

Abone ol

Dün Twitter üzerinden Erdoğan'a destek vermek için başlatılan "Erdoğan'ın yanındayız" etiketli paylaşımlar vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Twitter'da dünya gündeminin ilk sırasına yükselen paylaşımlara, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, milletvekilleri ile sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin de aralarında bulunduğu birçok kişi destek verdi. Bu kapsamda şu ana kadar yaklaşık 2,5 milyon tweet atıldı.

Erdoğan "Geleceğin Türkiye'sini hep birlikte inşa edeceğiz" mesajı verdi

Paylaşımların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter'dan şunları kaydetti:

"Türkiye'yi tarihi zaferlere ulaştırma mücadelemizde yanımızda yer alan herkese yüreğimiz de kollarımız da kapımız da ardına kadar açık. Daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'sini inşallah hep birlikte inşa edeceğiz." 

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: G20 ülkeleri arasında iki ülkeden biriyiz
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ekspertiz raporunda tek parça değişeni var denilen otomobilin yarısı başka otomobile ait çıktı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Gülden Karaböcek eşleri ve çocukları kimdir? Gülden Karaböcek kiminle evli
Yüzündeki yaraların izi kalınca bunalıma girip, intihar etti iddiası
CHP'li Seyit Torun'dan Trabzon Valisi Ustaoğlu'na: Şahsımın valisi, militan deyince de kızmayın be kardeşim!
Gülden Karaböcek evli mi kaç kere evlendi eşleri kimdir?
Türk askeri Libyalı askerlere 'kurbağa adam' eğitimi verdi
YKS başvuru ücretlerine okkalı zam geldi! Sınava giriş ücreti ne kadar?
CHP'li Özgür Özel'den Kovid-19'la mücadele önlemleri için Meclis'te genel görüşme talebi
Gülden Karaböcek kaç yaşında kimdir aslen nereli? Gülden Karaböcek hayatı
Dorukhan Toköz'ün 2 maçlık cezası onandı
Kırşehir’de cani koca eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü
Yorumlar 29 yorum