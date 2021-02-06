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Manisa'da sahte emlakçılardan 1 milyonluk vurgun

MANİSA'da, kendilerini emlakçı olarak tanıtıp, başkalarına ait arazileri sahte kimlik ile sattığı belirlenen Mustafa S. (65) ve Yusuf K. (51), polis tarafından suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin benzer yöntemle 3 ilde toplam 1 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi.

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Kendilerini emlakçı olarak tanıtan Mustafa S. ve Yusuf K.’nin, Ankara, Balıkesir ve Karabük illerinde, başkalarına ait arazileri sahte kimlik çıkararak, sattıkları iddia edildi. Bu yöntemle 1 milyon TL'lik dolandırıcılık yapan 2 şüpheli, son olarak Tekirdağ'daki Yılmaz Çetin'e ait arsayı, aynı yöntemle 300 bin TL'ye Tekirdağ'da yaşayan Bahri Şengör'e satmak istedi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uzun süredir takibe aldığı şüpheliler, Manisa'ya çağırdıkları Şengör'e noterde satışı yapacakları sırada suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde, 'Yılmaz Çetin' adına düzenlenmiş sahte kimlik ve ehliyet ele geçirildi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nde, 'Resmi evrakta sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık' suçlarından ifadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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