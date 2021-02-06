Gülden Karaböcek eşleri ve çocukları kimdir? Gülden Karaböcek kiminle evli

Arabesk ve fantezi müziğin duayen isimlerinden biri olan Gülden Karaböcek bu akşam İbo Show'un konukları arasında. Dilek Taşı şarkısı ile bir döneme imza atan Gülden Karaböcek aslen Ankaralı ve 67 yaşında. İki evlilik yapan Gülden Karaböcek'in ilk eşi Atilla Alpsakarya'dır. Gülden Karaböcek'in çocukları 2 tanedir.

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Dilek Taşı şarkısı ile bir döneme imza atan, günümüzde de şarkıları ilgiyle ve severek dinlenen Gülden Karaböcek bu akşam İbo Show'un konukları arasında yer alıyor. Sevilen şarkıcının hayatı ise merak konusu oldu. 67 yaşında olan Gülden Karaböcek aslen Ankaralı. Gülden Karaböcek'in evlilikleri de merak konusu oldu. 2 kez evlilik yapanGülden Karaböcek, ilk evliliğini 1975 yılında Atilla Alpsakarya ile evlendi. İkinci evliliğini ise 1986 yılında Recep Armağan Düzgit ile yaptı. Nur adlı bir kızı Alpay adında bir oğlu oldu.

Gülden Karaböcek kimdir: Gülden Karaböcek 4 kasım 1953 Ankara doğumlu olup çocukluğu kısmen İstanbul’da geçmiştir. Müzik hayatına annesinin teşviki ile henüz çocuk yaşlarda başlamıştır. Sanatçımızın toplumun her kesimi tarafından beğenilen çok değişik bir ses rengi ve çok felsefi bir müzikal tarzı vardır. Çıkardığı ilk 45’likleri Yazılanlar Gelir Başa/Garip Kaldım, Hayat Defteri/Dünyaya Geldim Neden isimleri ile türkü-arabesk tarzda Pathe firmasından çıkmıştır. Ayrıca bu albümlerde Sayın Orhan Gencebay bağlaması ile kendisine eşlik etmiştir. Bu iki albümden sonra sanatçımız Şah Plak firmasından türkü ve aranjman tarzda 10 tane 45’lik çıkarmıştır.

1979 yılında Eelenor Plak firmasından çıkmış son 45’liği olan ve müzikleri kendisine ait olan Dilek Taşı/Sevmek Nedir ki isimli albümünde çok değişik tarzı ile tam anlamı ile müzikte bir devrim yaratmıştır. Ayrıca bu dönemde ilk filmi olan Dilek Taşı isimli filmde başrol oynamış ve Müzik ve Ben isimli üçüncü LP’yı çıkarmıştır. Bu LP gerek Gülden Karaböcek açısından gerekse Türk müzik tarihi açısından önemli bir çalışmadır... Gülden Karaböcek bu dönemden sonra artık kendisini her alanda kanıtlamış profesyonel, ölümsüz bir sanatçıdır artık. 1987 yılında Bir Mucize Allah’ım isimli Türkiye’nin ilk CD’sini çıkarmıştır. 1980 yalında yoğun istek üzerine İzmir Fuarında assolist olarak sahneye çıkmıştır.

Ayrıca; Dilek Taşı, Duyar mısın Feryadımı, Hasretinle Yaşanmıyor, Kenar Mahalle, Sevsen Ne Olurdu, Ağlıyorsam Yaşıyorum isimlerinde 6 tane sinema filminde başrol oynamış çok başarılı bir oyuncudur. Başlıca hit olmuş eserleri; Dilek Taşı, Sürünüyorum, Kırılsın Ellerim, Ayrılık Kolyesi, Ağlıyorsam Yaşıyorum, Duyar mısın Feryadımı, Küstüm Sana Dünya, Mahşer Gününde, İki Kelime, Sen Evlisin, Sevsen Ne Olurdu, Bugün gibi pek çok hit olmuş esere imzasını atmıştır. Yüzlerce şarkısı olup birçoğunun bestesi ve düzenlemeleri kendisine aittir. 35’in üzerinde albümü vardır.

Son olarak 2004 yılında Murathan Mungan’ın Söz Vermiş Şarkılar isimli albümünde Otel Odaları isimli şarkı ile yer aldı.

Gülden Karaböcek evlilikleri:

1. evliliği: 12 Eylül 1975'te Elenor Plak Şİrketinin sahibi Atilla Alpsakarya ile evlendi 26 Ekim 1983’de boşandı. ilk evliliğinden 1979 doğumlu Alpay (d.Haziran 1979) adlı bir erkek çocuğu oldu.

2.evliliği: 1986 yılında Recep Armağan Düzgit ile yaptığı ikinci evliliğinden 1988 doğumlu Nur adlı bir kız çocuk annesidir. Daha sonra boşandılar.