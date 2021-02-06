Medipol Başakşehir'e bir yara da Fatih Karagümrük'ten!

Süper Lig'de 5 haftadır kazanamayan Başakşehir, Fatih Karagümrük karşısında 1-0'lık skorla mağlup oldu ve galibiyet hasretini 6 maça çıkardı.

Abone ol

Süper Lig’in 24’üncü haftasında Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük’ü konuk etti. Saat 16:00’da Fatih Terim Stadyumu’nda başlayan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetti. Mücadelenin ilk yarısında eşitlik bozulmazken Medipol Başakşehir 19’da Giuliano ile penaltıdan yararlanamadı.

İkinci yarının başlamasıyla gol sesi Karagümrük cephesinden geldi. 52'de Jimmy Durmaz Başakşehir karşısında takımını öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda mücadelenin skorunu da belirledi.

Gelecek hafta Karagümrük Fenerbahçe’yi konuk edecek. Başakşehir ise Göztepe deplasmanına gidiyor.

Karşılaşmanın önemli anları:

89- Demba Ba rakip ceza sahasının dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

66- Medipol Başakşehir takımı Giuliano ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Giuliano tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

55- Medipol Başakşehir takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Ömer Ali Şahiner tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

52- Karagümrük Jimmy Durmaz ile skorda öne geçiyor. Asisti yapan isim Alassane Ndao oluyor.

51- Ceza sahası içinde topla buluşan Lucas Castro, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

45- Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ömer Ali Şahiner ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

38-Fredrik Gulbrandsen, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

19- Medipol Başakşehir adına penaltı vuruşu için topun başına geçen Giuliano bu önemli fırsatı değerlendiremiyor.

15-Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Fabio Borini ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

1-Ceza sahası içinde topla buluşan Fabio Borini, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Mert Günok kurtarıyor.

İlk 11’ler şöyleydi:

BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Ömer Ali, Leo Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut, Azubuike, Giuliano, Gulbrandsen, Crivelli, Demba Ba



FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Ndiaye, Ndao, Bertolacci, Borini, Castro, Kemal Ademi