Aytemiz Alanyaspor Çaykur Rizespor'u 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, son dakikalarda Mustafa Pektemek ile bulduğu golle mücadeleden 2-1'lik skorla üstün ayrıldı.

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Süper Lig’in 24’üncü haftası, saat 16:00’da başlayan Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor mücadelesiyle devam etti. Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda oynanan mücadelede Mete Kalkavan düdük çaldı. Karşılaşmanın ilk yarısında 2 gol birden geldi.

Rizespor 25’te Talbi’nin kafa vuruşuyla öne geçti. Golden 6 dakika sonra Alanyaspor penaltı kazandı. Bareiro, takımına eşitliği getirdi. İkinci yarının başlamasıyla son dakikalarda gülen taraf Alanyaspor oldu. Oyuna sonradan giren Mustafa Pektemek gole adını yazdırırken takımına galibiyeti getirdi.

25’inci haftada Alanyaspor, Hatayspor’a konuk olacak. Rizespor ise evinde Erzurumspor ile 3 puan mücadelesi verecek.

Önemli anlar:

66- Çaykur Rizespor, Emir Dilaver ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Emir Dilaver tarafından çekilen şut auta gidiyor.

60- Efecan Karaca altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

55- Aytemiz Alanyaspor takımından Ceyhun Gülselam tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor

49- Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Juanfran ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

35- Alanyaspor'da Salih Uçan, ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla Alanyaspor’u öne geçirdi. VAR incelemesi sonucunda Mete Kalkavan, gol öncesinde Ceyhun Gülselam'ın Moroziuk'a faul yaptığını belirtti ve gol geçersiz oldu.

31- Alanyaspor'da savunma arkasına atılan topa hareketlenen Davidson, ceza sahasına girerken Emir Dilaver'in müdahalesi ile yerde kaldı ve Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Adam Bareiro, skoru eşitledi.

25- Çaykur Rizespor, sol kanattan bir serbest vuruş kullandı. Paslaşarak kullanılan duran top sonrası Melnjak ortasını yaparken çok iyi yükselen Montassar Talbi, kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi: 0-1.

19- Ceza sahası içinde topla buluşan Alexander Soderlund, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

15- Ceza sahası içinde topla buluşan Steven Caulker, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

10- Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Salih Uçan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

İlk 11’ler şöyleydi:

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Ceyhun, Berkan, Salih, Efecan, Davidson, Bareiro

Çaykur Rizespor: Gökhan, Talbi, Boldrin, Soderlund, Skoda, Emir, Melnjak, Moroziuk, Doğan, Meriah, Dokovic