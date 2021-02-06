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Erol Bulut'tan derbi öncesi ilk sözler! 'Birkaç eksiğimiz var ama...'

Teknik direktör Erol Bulut, Fenerbahçe- Galatasaray mücadelesine dakikalar kala açıklamalarda bulundu.

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Haftalardır iyi giden bir Fenerbahçe'nin olduğunu belirten Bulut, "Birkaç eksiğimiz var ama bu demek değil ki Fenerbahçe sahaya eksik çıkacak. Yerlerine oynayacak arkadaşlar da güvendiğimiz oyuncular." dedi.

Erol Bulut, "Takımımızdan beklentimiz mücadeleyi en üst düzeyde sergilemek ve 3 puanı almak. Haftalardır iyi giden bir Fenerbahçe var. Herkesin gözünde farklı gözükse de biz sonuçları istediğimiz şekilde alıyoruz. Liderliğimizi korumak istiyoruz." diye konuştu.

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