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Galatasaray'dan 'Kadıköy hatırası' ve 'Veni Vidi Vici' paylaşımları

Galatasaray, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de tek golle yıktı. Derbi sonrası kulübün sosyal medya hesabından '2021 Kadıköy hatırası' ve 'Veni Vidi Vici' paylaşımları yapıldı.

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Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından büyük coşku yaşayan sarı-kırmızılılarda sevinç soyunma odasında da sürdürdü. 

Galatasaray, sosyal medya hesabından soyunma odasından Teknik Direktör Fatih Terim, futbolcular ve teknik ekibin yer aldığı fotoğrafı '2021 Kadıköy hatırası' notuyla paylaştı.

İşte o paylaşım:

Öte yandan Sarı-Kırmızılılar Julius Sezar'ın 'Veni vidi vici' sözünü paylaştı.
Geçtiğimiz sezonki derbi maçı öncesi Fetih Suresi'ni okuyan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bu derbi öncesinde de Sezar’ın 'Veni vidi vici' sözlerini söylemişti.

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