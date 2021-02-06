Galatasaray'dan 'Kadıköy hatırası' ve 'Veni Vidi Vici' paylaşımları

Galatasaray, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de tek golle yıktı. Derbi sonrası kulübün sosyal medya hesabından '2021 Kadıköy hatırası' ve 'Veni Vidi Vici' paylaşımları yapıldı.Abone ol
Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından büyük coşku yaşayan sarı-kırmızılılarda sevinç soyunma odasında da sürdürdü.
Galatasaray, sosyal medya hesabından soyunma odasından Teknik Direktör Fatih Terim, futbolcular ve teknik ekibin yer aldığı fotoğrafı '2021 Kadıköy hatırası' notuyla paylaştı.
2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ Kadıköy HatıЯası 😎 🙃#VeniVidiVici #FBvGS pic.twitter.com/K9oZh2nucD— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) February 6, 2021
Öte yandan Sarı-Kırmızılılar Julius Sezar'ın 'Veni vidi vici' sözünü paylaştı.
Geçtiğimiz sezonki derbi maçı öncesi Fetih Suresi'ni okuyan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bu derbi öncesinde de Sezar’ın 'Veni vidi vici' sözlerini söylemişti.