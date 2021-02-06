Fatih Terim'den maçın hakemlerine tepki

Süper Lig'in 24. haftasında dev derbide Galatasaray, deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Tartışmalı pozisyonlarla ilgili konuşan Terim, "Donk'un pozisyonuna nasıl penaltı çalınmaz ben bunu anlamıyorum" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maçın ardından Sarı-Kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

Yüzde 60'lara varan topa sahip olma

Sevgili babacığımın ruhu şad olsun. Bugün gidemedim. Yarın gideceğim. Bu galibiyeti ona ithaf ediyorum. Galibiyeti gerçek sağlık çalışanlarına armağan ediyorum. Taraftarlarımız olmasa da galibiyet sonrası onları selam yolladık. Düşündüğümüz hiç bir senaryo bizi yanıltmadı. Oyunun sahibi olacağımızı biliyorduk. Fenerbahçe'nin kazanacağı topların bizi zorlayacağını tahmin ediyorduk. İlk 30 dakika yüzde 60'lara varan topa sahip olma oranı bizdeydi.

"Donk'a yapılana nasıl penaltı çalınmaz!"

"Dünya çapında bir hakemimiz var, Cüneyt Çakır. İçeride de Ali Palabıyık. Biz bu tip pozisyonların daha azından çok penaltı yedik aleyhimize. Donk'a yapılana nasıl penaltı çalınmaz! 9 dakika uzatma verilebilir, sıkıntılı geçebilir, sakatlıklar olabilir. Oyuncularımı kutluyorum. Tam lider olunacak yerde kazandılar."

"Bizim önemli bir açığımızı kapatacak"

Mohamed, bizim önemli bir açığımızı kapatacak. Falcao geldi, hoş geldi. Bizim için önemli bir oyuncu. 1 değil, 2 santrforla oynarız gerekirse ama oyun anlayışımızdan ödün vermeyiz. 1.5 maç oynadı Mohamed. Başka bir ülkede ilk kez oynuyor, genç bir adam. Dili aynı değil, antrenman şekli değişik. Harika bir gol attı. Oyuncu eksik olduğu zaman ağzımı açmadım, fazla olduğunda da ağzımı açacak halim yok. Çarşamba-pazar gidiyoruz herkes gibi. Bu zorlu fikstürden çıkmak, lider olarak çıkmak çok önemliydi. İyi yolda olduğumuzu gösteriyor.