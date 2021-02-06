BIST 1.527
DOLAR 7,06
EURO 8,51
ALTIN 410,95
HABER /  SPOR

Ali Koç derbi yenilgisi sonrasında konuştu: Şampiyon olacağız

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu akşamki Galatasaray yenilgisi sonrası açıklamalarda bulundu. Başkan Koç, takımının ikinci yarıda oynadığı oyundan memnun olduğu ifade etti.

Abone ol

İkinci yarıda oynanan oyunun şampiyonluğun habercisi olduğunu belirten Ali Koç, "Hakeme falan sığınmayacağız. İkinci yarıdaki topu ilk yarıda oynayıp maçı almalıydık. Şampiyonluk hedefimizden vazgeçmeyeceğiz. Kazansaydık önemli bir psikolojik üstünlük olacaktı. İkinci yarıdaki oyun şampiyonluğun habercisidir." diye konuştu.

"İzin vermeyeceğimi söyledim"                                                                                      Derbi sonrası protokol tribününde yaşananlar için konuşan Koç, "Çirkin görüntülere stadımızda izin vermeyeceğimi söyledim Abdurrahim Albayrak'a. Mustafa Cengiz'e de söyledim. Kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapmayacaksın. İçeri gidip uyarılarımızı yaptık." ifadelerini kullandı.

"Şampiyon olacağız"                                                                                                          Son olarak taraftara mesaj veren Koç, "Taraftarımıza sesleniyorum. Canınızı sıkmayın. Şampiyon olacağız." dedi.

İlgili Haberler
G.Saray taraftarı Volkan Demirel'i sosyal medyada ti'ye aldı Abdurrahim Albayrak'a saldırı! 'Rambo Okan' üzerine yürüdü 'Ne yüzle geldin' Galatasaraylılar 'Mesut olduk' diyor Fenerbahçeliler Cüneyt Çakır'a tepkili Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı özet ve golleri
ÖNCEKİ HABERLER
G.Saray taraftarı Volkan Demirel'i sosyal medyada ti'ye aldı
Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı özet ve golleri
Başkan Erdoğan'dan dünyaya mesaj: Birlikte karşı çıkmamız şart
Fas'ın pişmanlığı: İsrail'in pazarı haline geleceğiz!
Fatih Terim'den maç öncesi tepki! 'Sahaya çıkarken küfür yiyoruz'
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (6 Şubat 2021)
Ayşe Mine evlilikleri kaç kere evlendi eşi kimdir?
Adana'da termometreler 32 dereceyi gösterdi
Ayşe Mine kimdir kaç yaşında evli mi eşi kimdir?
Erol Bulut'tan derbi öncesi ilk sözler! 'Birkaç eksiğimiz var ama...'
Yorumlar 4 yorum