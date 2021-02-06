Galatasaraylılar 'Mesut olduk' diyor Fenerbahçeliler Cüneyt Çakır'a tepkili

Süper Lig'in 24'üncü haftasındaki Fenerbahçe- Galatasaray derbisinde gülen taraf sarı-kırmızılı takım oldu. Mücadelenin hat safhada olduğu derbide çok konuşulacak pozisyonlar yaşandı. Galatasaray tek golle mücadeleden galip ayrılmasını bildi. Bu maçla liderliğini ilan eden Aslan, Kadıköy'de 2 kez üst üste galip geldi.