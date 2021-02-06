Galatasaraylılar 'Mesut olduk' diyor Fenerbahçeliler Cüneyt Çakır'a tepkili
Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe karşısına çıktığı maçta 3 puanı hanesine kazıdı. Sarı-kırmızılılar sosyal medyadan 'Mesut olduk' paylaşımlarıyla gönderme yaptı. Fenerbahçeliler ise hakem Cüneyt Çakır'ı ağır eleştirdi.
Süper Lig'in 24'üncü haftasındaki Fenerbahçe- Galatasaray derbisinde gülen taraf sarı-kırmızılı takım oldu. Mücadelenin hat safhada olduğu derbide çok konuşulacak pozisyonlar yaşandı. Galatasaray tek golle mücadeleden galip ayrılmasını bildi. Bu maçla liderliğini ilan eden Aslan, Kadıköy'de 2 kez üst üste galip geldi.
Fenerbahçe, çok net pozisyonlara girdi ancak bireysel başarısızlıklarla bir türlü golü bulamadı. Sakatlıktan dönen Muslera ise maçın adamı olmaya layıktı. Başarılı eldiven, 3-4 pozisyonda çok net golü önledi.
Galatasaray'ın Mısırlı transferi çıktığı 2 maçta 2 gol buldu. Fenerbahçe'yi dize getiren gol 54'te geldi. Mohamed, yay üstünde Serdar Aziz'i çalımıyla oyundan düşürdükten sonra şık şut çıkardı ve topu köşeden ağlara gönderdi.
Bomba transfer Mesut Özil, Kadıköy'de çıktığı ilk maçta Galatasaray yenilgisi gördü. 62'de oyuna giren Özil, başarılı performans gösterdi. Ceza sahasına gönderdiği bir top gol oldu ancak ofsayt nedeniyle iptal edildi. Pozisyonda Ozan Tufan kafa vuruşuyla sahne aldı.