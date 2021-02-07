Kadıköy'deki Boğaziçi Üniversitesi eyleminde gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

İSTANBUL Kadıköy'de Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 6 şüpheli Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık, ifadelerini almasının ardından 5 şüpheliyi tutuklama talebiyle, 1 şüpheliyi de adli kontrol şartıyla hakimliğe sevk etti.

Sulh Ceza Hakimliği sorgularında şüpheliler, polislere yönelik bir eylemde bulunmadıklarını ve polis aracına zarar vermediklerini iddia ederek üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

İşte tutuklanma nedenleri

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de şüpheliler A.K., N.E., Ö,Ş ve M.D'nin "Görevi yaptırmamak için direnme", "Toplantı ve yürüyüşlerde silah ve benzeri alet taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma", "Terör örgütü propagandası yapma", "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

İki iki ev hapsine gönderildi

Hakimlik, 2 şüpheli hakkında "Konutu terk etmeme" ve "Yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbirini uygulayarak serbest bıraktı.