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Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (6 Şubat 2021)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 26.685'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 618'i semptomatik olmak üzere 7 bin 897 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 524 bin 786'ya yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 108 kişi daha hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 143 gün önceki seviyelere geriledi
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 8 bin 89 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 412 bin 505'e yükseldi. Toplam test sayısı 30 milyon 486 bin 691'e, ağır hasta sayısı ise bin 337'e düştü. Ağır hasta sayısı tam 143 gün sonra yani 16 Eylül'de aynı seviyeleri görmüştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,9 oldu.



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