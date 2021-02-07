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Erkan Petekkaya aslen nereli kaç yaşında? Erkan Petekkaya dizileri

TV8'in dizisi Kırmızı Oda'da konuk oyuncu olarak yer alan Erkan Petekkaya hayat verdiği Delikanlı Sadi rolü ile büyük beğeni topladı. Sivesi ve duruşu ile seyirciden tam not alan Erkan Petekkaya'nın hayatı merak konusu oldu. Peki kimdir Erkan Petekkaya aslen nereli, kaç yaşında, eşi kimdir?

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Oyunculuk kariyeri boyunca başta tiyatro olmak üzere sinema ve televizyonda sayısız projelerde yer almış ekranların karizmatik oyuncusu Erkan Petekkaya kimdir? Usta oyuncunun özel hayatı ve kariyeri hakkında bilinmeyenleri sizler için bir araya getirdik. İşte Erkan Petekkaya’nın o çok merak edilen hayat hikayesi…

Kırmızı Oda dizisinde Delikanlı Sadi karakteri ile beğeni toplayan başarı oyuncu Erkan Petekkaya, 12 Aralık 1971 yılında Elazığ'da doğdu. Aslen Diyarbakırlıdır. Erkan Petekkaya, çocukluğunu İstanbul, Anadolu Yakası’nda geçirmiştir. Mehmet Karamancı İlkokulu'nda, daha sonra Bostancı Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi'nde okumuştur. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı kazandı.

Erkan Petekkaya, 1993 yılından beri kadrolu Devlet Tiyatroları oyuncusudur. 1994 yılında kamera şakalarıyla tanıştığı televizyon dünyasındaki kariyerine, 1998 yılında Güzel Günler dizisiyle devam etti.

1999 yılında Alişan’ın başrolde oynadığı Aynalı Tahir dizisinde Kadir rolü ile tanınan Erkan Petekkaya, Aşkına Eşkıya, Bedel, Japon Gelin ve Taştan Kalp, Serseri gibi yapımlarda rol aldı.

2005 yılında Köpek dizisinde Yılmaz karakteri başrolde oynayan Petekkaya, Beyaz İnci Televizyon Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" dalında aday gösterildi. Köpek dizisi daha sonra yoğun şiddet sahnelerinden dolayı yayından kaldırıldı.

2003 yılında Didem Petekkaya ile evlenen Erkan Petekkaya'nın Cem Cano Petekkaya adında bir oğlu var. 

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