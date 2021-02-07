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Fenerbahçe'den iptal edilen gol kararına tepki

Fenerbahçe, Galatasaray maçında VAR incelemesinin ardından iptal edilen gole tepki gösterdi.

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden konuk ekip güldü. Sarı Kırmızılılar, yeni transfer Mostafa Mohamed'in golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı; liderliğe yükseldi. Galatasaray üst üste 5. maçını kazandı. Fenerbahçe'nin 9 maçlık yenilgisizlik serisi sona erdi.

"Bu kaçıncı? Yeter!''
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Ozan Tufan'ın pozisyonunun ekran görüntüsünün de yer aldığı paylaşımda, "Bu kaçıncı? Yeter! Göz VAR izan VAR. Ofsayt Yok!" ifadeleri kullanıldı. 

Ozan'ın kafasından gelen gol iptal edildi
Karşılaşmanın 75. dakikasında Mesut Özil'in soldan kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluşmuş ancak VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol iptal edilmişti.

Kim ne dedi?
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut: Frikikten atılan bir golümüz VAR'dan iptal edildi. Ben ofsayt olmadığını düşünüyorum. Fenerbahçe'ye karşı çizgiler biraz farklı çiziliyor.
Ahmet Çakar: Ben eğer bu maçta hakem olsaydım, iptal edilen golde bayrak kaldırmazdım, ofsayt vermezdim.
Eski hakem Deniz Ateş Bitnel: Çizilen yanlış çizgi yüzünden Fenerbahçe’nin golü güme gitti.

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