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Kadıköy'de 30 sezon sonra bir ilk

Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 yenerken; Sarı Lacivertliler, 30 sezon sonra iç sahadaki 2 derbiyi de kaybetti. Galatasaray ise Mart 1988'den sonra Fenerbahçe'yi deplasmanda üst üste yenmeyi başardı.

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Fenerbahçe, ezeli rakibine sahasında 1-0 yenilmekten kurtulamadı. Fenerbahçe, 1990-91 sezonundan sonra iç sahadaki 2 derbiyi de kaybetti. O sezon Galatasaray'a 2-1, Beşiktaş'a 2-0 yenilen Sarı Lacivertliler, bu sezon ise Beşiktaş'a sahasında 4-3 yenildi.

Galatasaray ayrıca Mart 1988'den sonra Fenerbahçe'yi deplasmanda üst üste yenmeyi başardı. Daha önce Kadıköy'de 20 yıldır kazanamayan Galatasaray, deplasmanda en son 2016'da mağlup oldu.

GALATASARAY 8 MAÇTIR FENERBAHÇE'YE YENİLMİYOR
Galatasaray'ın galibiyetini ardından Sarı Kırmızılılar, 8 maçtır Fenerbahçe'ye yenilmedi. Fenerbahçe en son 1983-85 arası 8 maç kazanamamıştı.

FENERBAHÇE'DEN BİR BAŞKA İLK
Galatasaray'a sahasında 1-0 yenilmekten kurtulamayan Fenerbahçe, 1999-2000'den sonra ilk kez Süper Lig'de dört iç saha maçını kaybetti.

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