İstanbul'da korona vakaları koptu gidiyor! Bilim Kurulu Üyesi: Yakında yeni bir zirve yapacak

İSTANBUL'da koronavirüs vakalarında hızlı yükseliş korkutuyor. İstanbul'daki ilk zirve öncesi uyarıları gerçek çıkan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, "Bu boş vermişlik içinde İstanbul koptu gidiyor, ikinci zirveyi yapacak...” dedi.

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Sağlık Bakanlığı'nın son koronavirüs tablosuna göre 24 saatte 618'i semptomatik olmak üzere 7 bin 897 yeni vaka tespit edildi. Son günlerdeki yükseliş yeniden zirveyi mi göreceğiz endişesi oluştururken, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın'dan tüyler ürperten uyarı geldi. Akın, “Mutasyon virüsler de girdi, riski daha hızlandırdı. Bu boş vermişlik içinde İstanbul koptu gidiyor, ikinci zirveyi yapacak...” dedi.

İşverenlere ısrarla mesai saati uyarısı yapıyoruz ama...

İstanbul'da koronavirüsün ilk zirvesinden önceki uyarıları aynen gerçekleşen halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Akın, her sohbetinde ilk olarak İstanbul’un durumuyla ilgili uyarılar yapmaya başladı. Özellikle İngiltere’de ortaya çıkan hızı artmış mutasyonlu virüs ile hızı o derece fazla olmamakla birlikte öldürücü etkisi yüksek Güney Afrika ve Brezilya mutantlarına dikkat çeken Levent Akın "İşverenlere ısrarla mesai saatlerini değiştirin diyoruz ama dinlemiyorlar” diye hayıflanıp şöyle devam etti:

İstabul koptu gidiyor, önlemlere uyanlar azalıyor

“İstanbul’da bir süre sonra enfeksiyon kapmış insan sayısında yükselme görmememiz imkansız. Çünkü İstanbul koptu gidiyor… Önlemlere uyan sayısı gittikçe azalmaya kalabalık ise bir o denli artmaya başladı. İngiltere ve Güney Afrika varyantı da üzerine bindi. Kurumların salon toplantıları da rahatsız edici."

Boğaziçi eylemleri sağlık yönünden tereddüt ettiriyor

“Boğaziçi eylemleri sağlık yönünden tereddüt ettiriyor. Çocuklar iç içe... Bazıları maskesiz. Yeni mutant virüs 16 yaşından altını da etkiliyor...” Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, sadece Prof. Dr. Akın, değil Bilim Kurulu üyesi 10 kadar bilim insanıyla yaptığı sohbetlerin hep İstanbul üzerine yoğunlaşmaya başladığını belirtip şunları yazdı:

Daha önce 'İstanbul patlar' dedi ve patladı...

Bana bu denli baskın söylediklerine göre Bilim Kurulu’nda da açıktan eleştirmişlerdir herhalde... Dajevu gibi geçen Şubat yaşananları tekrar ediyoruz, aynı uyarılar karşısında, aynı davranışları sergiliyoruz... Sürekli yineliyorum, daha önce “İstanbul patlar” dedi patladı, “dünyanın bir yerinde virüs mutasyona uğradıysa uzun sürmez bize de gelir” dedi üçü birden geldi, şimdi de diyor ki İstanbul koptu gitti...